Vaccino Astrazeneca, la procura di Biella ordina il dissequestro di 393.600 dosi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono state dissequestrate le 393.600 dosi del Vaccino Astrazeneca che erano state sequestrate su disposizione della procura di Biella. Le 393.600 dosi sono quelle del lotto ABV5811 che era stato bloccato in seguito al decesso di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica biellese morto diciassette ore dopo la somministrazione della prima dose del Vaccino anti-Covid. La procura, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, aveva ordinato il sequestro. Dopo l'autopsia era emerso che il professore è deceduto per un problema cardiaco improvviso e che si sarebbe dovuto attendere gli altri esiti degli esami. In una intervista la moglie del docente, Sandra Riussi, aveva raccontato che lei e il marito si erano stati vaccinati nel ...

