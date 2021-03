Vaccino AstraZeneca | il prof napoletano | “Ho avuto febbre e dolori ma lo rifarei”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopoho38.3 dimuscolari diffusi per un giorno e mezzo. Sono stato male, è vero, ma losenza problemi: è l’arma più efficace contro il virus”. E’ questa la testimonianza di Giorgio Nugnes, docente precariodi 29 anni che si è trasferito in provincia di Milano per ingrossare le file di quell’esercito di precari che regge ormai da decenni la scuola italiana. Convocato il 16 novembre, nel pieno della seconda ondata, il docente si è dovuto recare nella regione più colpita dell’epidemia. Nelle settimane in cui erano consentite le lezioni in presenza non nasconde che la paura per il contagio era quotidiana. “Ma rispettando i protocolli di sicurezza- continua il giovaneessore di italiano e ...