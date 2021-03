Vaccino anti - Covid, via alle prenotazioni per la fascia 70 - 79 anni. Ecco da che ora e come si fa (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA - Si parte per il quarto giro. Oggi dalle 12, dopo operatori sanitari, over 80, forze dell'ordine e docenti (e mentre si avvia il percorso degli estremamente vulnerabili e disabili) iniziano le ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA - Si parte per il quarto giro. Oggi d12, dopo operatori sanitari, over 80, forze dell'ordine e docenti (e mentre si avvia il percorso degli estremamente vulnerabili e disabili) iniziano le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - LetiziaQuintas : RT @nzingaretti: Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti #COVID. Co… - maxxxks : RT @valy_s: Questi decessi con #nessunacorrelazione col vaccino anti #Covid19 stanno diventando tantini.. (Ma a 46 anni ma cosa vi serve il… -