Vaccini | sperimentate nel Trevigiano le vaccinazioni ad accesso libero senza appuntamento

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Veneto ha sperimentato l'diretto ai centri di vaccinazione per anni e mesi di nascita,doversi prenotare online né la necessità dell'invio di un messaggio con l'. È accaduto ieri, 28 marzo, nel, dove nei quattro centri vaccinali della Provincia sono stati invitati 4.700 over 85, classe 1936. Si è proceduto allecadenzando gli arrivi in base al mese di nascita, ora per ora: alle 8 i nati a gennaio, alle 9 i nati a febbraio, e così via fino alle 19 quando è stato il turno dei nati a dicembre. E si sono potuti vaccinare anche i conviventi degli anziani (marito, moglie, figlio o badante), purché over 65, come previsto in Veneto.