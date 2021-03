Vaccini prima ai magistrati: «O rallentiamo i processi». Il ministero taglia corto: «Nessuna priorità, sapevate che l’ordine è per età» (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Associazione nazionale magistrati conosceva già la linea del governo su vaccinazioni anti Covid e funzionamento dell’attività giudiziaria, dunque si respinge ogni domanda di priorità. La risposta del ministero della Giustizia all’Anm arriva chiara in merito alla richiesta arrivata nella giornata di ieri di essere vaccinati subito per garantire lo svolgimento del lavoro delle magistrature. «Sapevano già che lo stato d’emergenza per l’attività giudiziaria sarebbe stata prolungata, domani per decreto il termine sarà portato al 31 luglio» spiegano fonti del ministero, «così come conoscevano la scelta del governo di procedere alle vaccinazioni per classi di età». Nodi che erano stati al centro del colloquio tra Anm e il ministro della Giustizia Marta Cartabia avvenuto il 18 marzo scorso. March 18, 2021 Anche in ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Associazione nazionaleconosceva già la linea del governo su vaccinazioni anti Covid e funzionamento dell’attività giudiziaria, dunque si respinge ogni domanda di. La risposta deldella Giustizia all’Anm arriva chiara in merito alla richiesta arrivata nella giornata di ieri di essere vaccinati subito per garantire lo svolgimento del lavoro delle magistrature. «Sapevano già che lo stato d’emergenza per l’attività giudiziaria sarebbe stata prolungata, domani per decreto il termine sarà portato al 31 luglio» spiegano fonti del, «così come conoscevano la scelta del governo di procedere alle vaccinazioni per classi di età». Nodi che erano stati al centro del colloquio tra Anm e il ministro della Giustizia Marta Cartabia avvenuto il 18 marzo scorso. March 18, 2021 Anche in ...

