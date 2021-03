Vaccini nel Lazio | farmacie pronte per la somministrazione | ecco da quando

(Di lunedì 29 marzo 2021) Farmacisti inoculeranno Johnson & Johnson. Federfarma: al lavoro con la Regione. Roma – “Sono circa mille, su 1.800, ledelche hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Nel pomeriggio ci sarà un incontro in Regioneper trovare un’intesa operativa sul protocollo che il ministero della Salute sta mettendo a punto insieme ai vertici nazionali di Federfarma. “L’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione –ha spiegato Cicconetti- in modo di arrivare pronti a fine aprile,è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson”. “Le, in base ai propri spazi, dovranno attrezzarsi per creare una zona di accettazione, una di ...

