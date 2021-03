Vaccini | la corsia preferenziale dei magistrati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini corsia

QUOTIDIANO.NET

Così l' Anm si è espressa sulla questione, chiedendo di fatto che le toghe siano inserite ... sono tanti quelli che pensano di aver diritto a unapreferenziale , ognuna con una parte di ...L'INTERVISTA/ Andrea Scanzi ad Affaritaliani.it: 'Il vaccino? Ne avevo diritto, ecco perché' GASPARRI, 'ASSURDA PRETESAPREFERENZIALEMAGISTRATI' Anche Maurizio Gasparri, senatore di ..."Il nuovo Piano strategico vaccinale non prevede più, tra i gruppi di popolazione cui offrire il vaccino in via prioritaria, i lavoratori del comparto giustizia. Tale decisione, oltre a destare disagi ...Questo in attesa dei nuovi arrivi di vaccini in Sicilia - come detto sabato in vista della prevista accelerazione annunciata da Figliuolo - di 100mila dosi di Astrazeneca tra oggi e domani (di cui ...