Vaccini in Toscana, priorità agli avvocati e ai praticanti: regione fanalino di coda negli over 80 (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesca Galici In una delle regioni con il minor numero di vaccinati over 80 spicca il gran numero di vaccinazioni somministrate ad avvocati e praticanti: Piazzapulita ne ha raccolto le testimonianze A che punto è la campagna vaccinale in Italia? Sicuramente il nostro Paese non può essere definita una testa di serie finora in tal senso, visti gli scarsi risultati raggiunti fin qui nella vaccinazione dei soggetti più fragili. Ma è un'Italia a due velocità, sebbene siano entrambe basse. Tra quelle più lente c'è la Toscana, dove pare che i problemi siano tanti e non ancora in via di risoluzione. La regione guidata da Eugenio Giani è uno dei fanalini di coda nella vaccinazione degli over 80, che secondo il nostro piano vaccinale avrebbero dovuto avere la ...

