Vaccini in farmacia: Speranza ha firmato l'accordo. Ecco come funziona (Di lunedì 29 marzo 2021) La campagna di vaccinazioni anti Covid in Italia continua ad accelerare. E mentre il commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio sono in tour per l'Italia , il ministro della Salute ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) La campagna di vaccinazioni anti Covid in Italia continua ad accelerare. E mentre il commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio sono in tour per l'Italia , il ministro della Salute ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Speranza firma il protocollo per vaccini in farmacia #covid - fattoquotidiano : Vaccini, siglata intesa per le somministrazioni in farmacia: “Non a estremamente vulnerabili”. Dosi Johnson&Johnson… - fattoquotidiano : VACCINI IN FARMACIA Firmato l'accordo quadro per coinvolgere anche i farmacisti nella campagna di vaccinazione: ec… - franca705 : RT @fattoquotidiano: VACCINI IN FARMACIA Firmato l'accordo quadro per coinvolgere anche i farmacisti nella campagna di vaccinazione: ecco… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash C’è l’accordo, i vaccini si potranno somministrare anche in farmacia - -