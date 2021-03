Vaccini, finora somministrate in Italia 9.413.886 dosi (Di lunedì 29 marzo 2021) Delle 10.968.780 dosi di vaccino anti Covid - 19 finora distribuite in Italia (7.668.180 Pfizer/BioNTech, 2.474.000 AstraZeneca, 826.600 Moderna) ne sono state somministrate finora 9.413.886. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Delle 10.968.780di vaccino anti Covid - 19distribuite in(7.668.180 Pfizer/BioNTech, 2.474.000 AstraZeneca, 826.600 Moderna) ne sono state9.413.886. E' ...

Advertising

cronachedi : Vaccini, finora somministrate in Italia 9.413.886 dosi - MediasetTgcom24 : Vaccini, finora somministrate in Italia 9.413.886 dosi #vaccini - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 29/03/2021 ore 05:01 Finora sono state somministrate 9413886 do… - nonsembra : @bon1z 'Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia dei vaccini mRNA sulle forme clini… - SCapirai : RT @ultimenotizie: Il produttore americano #Moderna progetta di produrre vaccino in Germania Est, lo riferisce la testata tedesca Faz. Fino… -