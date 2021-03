Vaccini, Figliuolo: “Su 500mila dosi al giorno ci ho messo faccia”. Il video (Di lunedì 29 marzo 2021) Vaccini, Figliuolo: “Su 500mila dosi al giorno ci ho messo faccia” Genova, 29 mar. (askanews) – “Ci ho messo la faccia con le 500 mila vaccinazioni al giorno dall’ultima settimana di aprile”, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Abbiamo iniziato un giro di verifica nelle regioni – ha spiegato il generale Figliuolo – al solo scopo di vedere che quanto abbiamo immaginato in sede di pianificazione sia poi la realtà, e se ci fossero scostamenti rispetto al piano, prendere correttivi. Abbiamo visto buone pratiche e cose da migliorare, certo anche criticità”, ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021): “Sualci ho” Genova, 29 mar. (askanews) – “Ci holacon le 500 mila vaccinazioni aldall’ultima settimana di aprile”, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, intervenendo all’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Abbiamo iniziato un giro di verifica nelle regioni – ha spiegato il generale– al solo scopo di vedere che quanto abbiamo immaginato in sede di pianificazione sia poi la realtà, e se ci fossero scostamenti rispetto al piano, prendere correttivi. Abbiamo visto buone pratiche e cose da migliorare, certo anche criticità”, ha ...

