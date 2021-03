Vaccini, Figliuolo: “Sono disposto a qualsiasi cosa che rientri nella legalità”. Curcio, “Siamo in guerra” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Commissario Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio a Genova per l’apertura dell’hub vaccinale presso la Fiera. Il punto sulla campagna di vaccinazione. In occasione dell’apertura dell’hub vaccinale presso la Fiera d Genova, il Commissario all’emergenza Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio hanno fatto il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia. Il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia, Figliuolo: “Le Regioni hanno i loro modelli, a me interessa che raggiungano i numeri” “Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane. Le Regioni hanno la programmazione bimensile delle aziende più grandi. Di Pfizer e AstraZeneca sanno già cosa arriva fino a fine aprile. Di Pfizer sanno addirittura le date”, ha dichiarato il Generale ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Commissarioe il Capo della Protezione Civilea Genova per l’apertura dell’hub vaccinale presso la Fiera. Il punto sulla campagna di vaccinazione. In occasione dell’apertura dell’hub vaccinale presso la Fiera d Genova, il Commissario all’emergenzae il Capo della Protezione Civilehanno fatto il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia. Il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia,: “Le Regioni hanno i loro modelli, a me interessa che raggiungano i numeri” “Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane. Le Regioni hanno la programmazione bimensile delle aziende più grandi. Di Pfizer e AstraZeneca sanno giàarriva fino a fine aprile. Di Pfizer sanno addirittura le date”, ha dichiarato il Generale ...

