Vaccini | Figliuolo “Confermo l’arrivo di 3 milioni di dosi a fine mese”

(Di lunedì 29 marzo 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane. Le regioni oggi hanno la programmazione bimensile di alcune delle aziende, sicuramente le più grandi. Di Pfizer già sanno che cosa arriva fino aaprile così come sanno di AstraZeneca. di Pfizer sanno addirittura le date. Le aziende produttrici oggi devo dire si stanno abbastanza allineando, non lavorando con le scorte ma tutto ciò che producono viene immesso poi sul mercato. Hanno delle difficoltà oggettive a volte a dare un calendario che abbia un orizzonte temporale superiore alle due settimane”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, in occasione dell’avvio dell’hub vaccinale alla Fiera del Mare di Genova.“Devo dire – ha aggiunto – che ultimamente, nelle ultime settimane, non abbiamo avuto alcun ritardo ...

