Vaccini Covid, «Johnson& Johnson arriverà in Italia il 16 aprile» (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia anticipata dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Medusei è confermata da fonti vicine al commissario Figliuolo. Monodose e facile da conservare: perché potrebbe rappresentare una svolta per la campagna vaccinale Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia anticipata dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Medusei è confermata da fonti vicine al commissario Figliuolo. Monodose e facile da conservare: perché potrebbe rappresentare una svolta per la campagna vaccinale

