Vaccini Covid, Johnson and Johnson in Italia dal 16 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando arriverà in Italia il vaccino Johnson and Johnson? Le prime dosi sono attese dal 16 aprile. ROMA – Quando arriverà il vaccino Johnson and Johnson in Italia? L'approvazione al farmaco dell'Ema e dell'Aifa è arrivata a metà marzo, ma le dosi ancora non hanno messo piede nel nostro Paese. Secondo le ultime informazioni date dalla Regione Liguria, le fiale sono attese per il 16 aprile e dai giorni successivi dovrebbe iniziare la somministrazione. Una data sicuramente molto importante per la campagna di vaccinazione. Le dosi di J&J, infatti, dovrebbero consentire raggiungere facilmente le 500mila dosi giornaliere per arrivare all'immunità di gregge entro la fine ...

