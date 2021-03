Vaccini | Bonaccini | politici prima? Siamo cittadini normali

(Di lunedì 29 marzo 2021) 'Bisogna attenersi alle decisioni prese dal governo con le Regioni e devono valere per tutti. Se mi comportassi in maniera differente da un cittadino normale, è evidente che non si capirebbe più ...

Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna e della conferenza delle Regioni Stefanoa Mattino5, interpellato sullo sfogo del presidente dell'assemblea regionale siciliana Micciché, ...'Dobbiamo fare insieme, non può fare lo Stato da solo e non possono fare le Regioni da sole - ha aggiunto- . Lo Stato si è detto pronto a dare una mano a chi è in difficoltà. Quello che è ..."Il vaccino Sputnik? Io sinceramente voglio stare in armonia con lo Stato. Lo andrei a comprare se mi venisse chiesto dal ministro o dal presidente del Consiglio, in una logica di squadra. Se deve ess ...Anche chi prima chiedeva di riaprire, ora sembra frenare. «Non si può allentare adesso a costo di dover richiudere a maggio», avverte il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini. Sui vaccini il ...