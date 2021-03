Vaccini alla portata di tutti, Speranza ha firmato: la bella notizia per gli italiani (Di lunedì 29 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia di aver firmato un protocollo con le Regioni e i farmacisti per la somministrazione dei Vaccini nelle farmacie italiane. Su Twitter Speranza annuncia: “Ho firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la chiave per chiudere questa stagione così difficile. Così si fa un altro passo avanti per renderla più capillare”. A prevedere la somministrazione dei Vaccini anti-Covid in farmacia è il decreto Sostegni: gli operatori devono prima seguire un corso di formazione dell’Istituto superiore di sanità per essere autorizzati all’inoculazione. Prima della firma del protocollo, alcune Regioni si erano già mosse per la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto, annuncia di averun protocollo con le Regioni e i farmacisti per la somministrazione deinelle farmacie italiane. Su Twitterannuncia: “Hoil protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la chiave per chiudere questa stagione così difficile. Così si fa un altro passo avanti per renderla più capillare”. A prevedere la somministrazione deianti-Covid in farmacia è il decreto Sostegni: gli operatori devono prima seguire un corso di formazione dell’Istituto superiore di sanità per essere autorizzati all’inoculazione. Prima della firma del protocollo, alcune Regioni si erano già mosse per la ...

