Vaccini, al ‘Moscati’ parte la campagna per fragili: da stamane prima somministrazione (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite stamane le somministrazioni della prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech ai pazienti fragili in carico all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Nel punto vaccinale, si legge in una nota, allestito nell’Unità operativa di Medicina Preventiva, l’équipe preposta, alla presenza dello specialista di riferimento di ciascuna categoria di fragili, lavorerà per l’intera giornata, avendo ricevuto l’adesione per oggi di oltre 150 pazienti. Da una prima ricognizione effettuata dai direttori di tutte le Unità operative che seguono soggetti molto vulnerabili, sono al momento circa 4mila le persone selezionabili in base a criteri anagrafici e di maggiore rischio. Poi, a seconda della disponibilità di vaccino (una primo vassoio di fiale, per un totale di 1170 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono partitele somministrazioni delladose del vaccino Pfizer-BioNTech ai pazientiin carico all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Nel punto vaccinale, si legge in una nota, allestito nell’Unità operativa di Medicina Preventiva, l’équipe preposta, alla presenza dello specialista di riferimento di ciascuna categoria di, lavorerà per l’intera giornata, avendo ricevuto l’adesione per oggi di oltre 150 pazienti. Da unaricognizione effettuata dai direttori di tutte le Unità operative che seguono soggetti molto vulnerabili, sono al momento circa 4mila le persone selezionabili in base a criteri anagrafici e di maggiore rischio. Poi, a seconda della disponibilità di vaccino (una primo vassoio di fiale, per un totale di 1170 ...

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini, al '#Moscati' parte la campagna per fragili: da stamane prima somministrazione **… - ottopagine : Vaccini al Moscati, oggi si parte: 150 pazienti in lista #Avellino - anteprima24 : ** #Moscati al via le vaccinazioni dei soggetti fragili, Pizzuti: 'Contributo concreto alla campagna vaccinale' **… - ottopagine : Vaccini, parte la sperimentazione del ReiThera al Moscati #Avellino -