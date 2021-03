Vaccini agli over 70 nelle Marche, scatta la corsa: sistemi in tilt, ma 46mila prenotazioni il primo giorno (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA - Numero verde difficile da raggiungere, difficoltà nell'inserire i dati ma anche un afflusso eccezionale con ben 46mila prenotazioni il primo giorno. Sono state convulse le prime ore di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA - Numero verde difficile da raggiungere, difficoltà nell'inserire i dati ma anche un afflusso eccezionale con benil. Sono state convulse le prime ore di ...

