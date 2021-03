Vaccini | 9 milioni e mezzo le somministrazioni Quasi 3 milioni di persone hanno ricevuto anche la seconda dose

(Di lunedì 29 marzo 2021) In tre mesi di campagnia vaccinale, tra diversi stop and go e numerosi rallentamenti, l’Italia conta complessivamente 9.499.293dicontro il Coronavirus. Stando a quanto riportano gli ultimi dati diffusi dal sito del governo sullo stato delle vaccinazioni, sono 2.996.933 lechelae possono dirsi totalmente immuni dal Covid. Per quanto riguarda il genere dei vaccinati con almeno una, stando al rapporto di Palazzo Chigi, 5.686.747 sono le donne e 3.812.546 sono gli uomini. Quanto invece alle categorie chediritto a ricevere il farmao in via prioritaria, le dosi somministrate fino a questo momento sono state così distribuite: Operatori ...

Advertising

LegaSalvini : FIGLIUOLO CONFERMA L’ARRIVO DI 3 MILIONI DI DOSI DI VACCINI ANTI COVID - msgelmini : Nuovo tavolo di lavoro tra #governo e #Regioni sul piano #vaccini con il presidente #Draghi. Entro Pasqua arriveran… - RobertoBurioni : Negli USA non ci sono più problemi di approvvigionamento vaccini, possono vaccinare tutti a tappeto, tre milioni di… - anteciofana : RT @Top_Marti: Se vi siete mai chiesti come abbia fatto la popolazione di una piccola isola con un pessimo senso dell’umorismo e una pessim… - jopratix : @ganga2410 Da quelle parti la Big Pharma ha ottenuto ciò che voleva: 100 milioni di vaccini AstraZeneca + 30 milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini milioni

Il Sole 24 ORE

In vista dell'arrivo del carico di 20di dosi di vaccino per metà aprile, nel corso della riunione tra Stato e Regioni, è stata valutata l'ipotesi di adattare i criteri di consegna all'effettiva capacità di ogni singolo territorio ...... non a date" prestabilite, come ribadito nelle scorse ore dallo stesso premier Tory britannico, malgrado il Regno Unito continui a correre sul fronte deicon quasi 34di dosi ...Curcio: siamo in guerra, servono leggi da guerra. La situazione della pandemia in Italia impone misure drastiche. E, non a caso, il capo della Protezione civile Fabrizio Cucio usa parole come “guerra” ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 ...