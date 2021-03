Vaccinazioni per il personale delle scuole di Tempio, somministrate 350 dosi (Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 52 times, 69 visits today) Notizie Simili: Gli appuntamenti con l'anagrafe canina nel mese di… Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di Olbia:… Continuano le Vaccinazioni ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 52 times, 69 visits today) Notizie Simili: Gli appuntamenti con l'anagrafe canina nel mese di… Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di Olbia:… Continuano le...

Advertising

ricpuglisi : Il lockdown feroce come scusa per accettare vaccinazioni lente. - Avvenire_Nei : Covid. Parrocchie aperte per le vaccinazioni: «Dovere di solidarietà con la gente» - lucatelese : Oggi a Cremona alle 12.00, nessuno si è presentato per le vaccinazioni in Fiera. Il solito dettaglio: si sono dimen… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Stiamo scontando anche errori gravi commessi dal governo Conte sia per quanto riguarda le vacci… - RossEleven : L'#EmiliaRomagna è terza nella percentuale di #vaccini somministrati per popolazione, dopo il #Molise e la provinci… -