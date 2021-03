Vaccinazioni anche in farmacia, immunità in luglio, ma cautela sulle riaperture. Positivo l'incontro Draghi - governatori (Di lunedì 29 marzo 2021) "Bisogna cominciare ad avere di nuovo il 'gusto del futuro'. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 29 marzo 2021) "Bisogna cominciare ad avere di nuovo il 'gusto del futuro'. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia ...

RobertoBurioni : Anche se noi andiamo piano con le vaccinazioni il virus corre. - davidefaraone : Anche voi conoscerete persone anziane che non sono state ancora vaccinate ma non vi passerebbe per la testa di anda… - fattoquotidiano : Toscana in coda nelle vaccinazioni over 80. A chi sono andate le dosi? “Pfizer anche a impiegati Asl e volontari no… - vitti2173 : RT @catlatorre: Una bellissima notizia, che profuma di speranza: oggi Londra dopo sei mesi celebra una giornata senza vittime. Questo graz… - Blulu : @Cartabellotta Anche con le vaccinazioni non siamo al top -