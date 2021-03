Vaccinazioni anche in azienda: ecco come funzioneranno (Di lunedì 29 marzo 2021) Nei centri vaccinali, negli hub ospedalieri, negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. E ancora in farmacia, come abbiamo spiegato, negli studi degli odontoiatri, nelle grandi strutture alcune delle quali già attive, vedi l’aeroporto di Roma Fiumicino o al parco di Trenno a Milano. Il piano vaccinale assume progressivamente contorni più chiari e da aprile il problema dell’approvvigionamento delle dosi potrà dirsi almeno in parte superato, visto che ce ne aspettiamo oltre 50 milioni fra Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Senza contare gli altri sieri in arrivo come CureVac e Novavax. Entro la fine del mese, inoltre, ne sbarcheranno in Italia altri 4,5 milioni. Dosi che potranno essere somministrate anche in azienda. Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) Nei centri vaccinali, negli hub ospedalieri, negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. E ancora in farmacia, come abbiamo spiegato, negli studi degli odontoiatri, nelle grandi strutture alcune delle quali già attive, vedi l’aeroporto di Roma Fiumicino o al parco di Trenno a Milano. Il piano vaccinale assume progressivamente contorni più chiari e da aprile il problema dell’approvvigionamento delle dosi potrà dirsi almeno in parte superato, visto che ce ne aspettiamo oltre 50 milioni fra Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Senza contare gli altri sieri in arrivo come CureVac e Novavax. Entro la fine del mese, inoltre, ne sbarcheranno in Italia altri 4,5 milioni. Dosi che potranno essere somministrate anche in azienda.

Advertising

fattoquotidiano : Toscana in coda nelle vaccinazioni over 80. A chi sono andate le dosi? “Pfizer anche a impiegati Asl e volontari no… - martaottaviani : Applausi alla #Sicilia e al #Lazio, intesi non solo come governi locali, ma anche come persone, per come stanno ges… - RobertoBurioni : Anche se noi andiamo piano con le vaccinazioni il virus corre. - ObsoletusH : @Gisella90254245 @borghi_claudio quello che sta dicendo è una conferma. le vaccinazioni di massa che sono state att… - Notiziedi_it : Dal 26 marzo nel Lazio vaccinazioni anche di notte -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anche Quante bugie sul Covid e il continente nero ... ma sanno bene che questa è la situazione e soprattutto sanno, e se anche non lo dicono lo ... come il Tanzania e altri stati, non abbia ancora predisposto un piano di vaccinazioni. Il ministro della ...

Ora l'Anm punta i piedi: "Vaccino alle toghe o processi più lenti" ... senza escludere, nei casi più estremi, anche la sospensione dell'attività giudiziaria non urgente '. Tuttavia, le rimostranze dell'Anm sono state respinte: ' Il tema delle vaccinazioni per gli ...

Vaccinazioni Emilia Romagna: chi sono i prossimi vaccinati il Resto del Carlino Covid Toscana, 1.368 nuovi casi. Ultimo giorno prima della zona rossa Intanto la Toscana vive l'ultima domenica in zona arancione (almeno per quelle aree dove la zona rossa non era ancora entrata in vigore) sperando nell'annunciata accelerazione nella campagna vaccinale ...

Non diminuisce la tensione sulle terapie intensive In evidenza Coronavirus. L'aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.137 nuovi positivi, di cui 915 asintomatici. 1.408 i guariti, calano i ricoveri. Vaccinazioni: 805mila dosi somministrate Oltre 19mila tamponi. Il 94, ...

... ma sanno bene che questa è la situazione e soprattutto sanno, e senon lo dicono lo ... come il Tanzania e altri stati, non abbia ancora predisposto un piano di. Il ministro della ...... senza escludere, nei casi più estremi,la sospensione dell'attività giudiziaria non urgente '. Tuttavia, le rimostranze dell'Anm sono state respinte: ' Il tema delleper gli ...Intanto la Toscana vive l'ultima domenica in zona arancione (almeno per quelle aree dove la zona rossa non era ancora entrata in vigore) sperando nell'annunciata accelerazione nella campagna vaccinale ...Coronavirus. L'aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.137 nuovi positivi, di cui 915 asintomatici. 1.408 i guariti, calano i ricoveri. Vaccinazioni: 805mila dosi somministrate Oltre 19mila tamponi. Il 94, ...