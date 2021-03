Vacanze in Russia con vaccino: un’agenzia di viaggi propone 6 pacchetti. “Pronti da aprile” (Di lunedì 29 marzo 2021) viaggi di 23 giorni in Russia per ottenere il vaccino, con prima e seconda dose. A proporli è un tour operator di Bologna, l’Eurasian Travel, che assicura: è legale. Il Covid, che ha chiuso i confini per i viaggi di svago, dunque, apre una nuova frontiera del “turismo sanitario”. Con numerosi dubbi. “La possibilità di fare viaggi per potersi vaccinare all’estero è un argomento estremamente delicato“, ha avvertito Assoviaggi, sottolineando che “tutto ciò che va al di fuori” dei motivi canonici di svago “deve essere esplorato e soprattutto normato”. I viaggi in Russia per il vaccino: 6 diversi pacchetti L’Eurasian Travel, tradizionalmente operante nel settore dei viaggi in Russia e Cina, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021)di 23 giorni inper ottenere il, con prima e seconda dose. A proporli è un tour operator di Bologna, l’Eurasian Travel, che assicura: è legale. Il Covid, che ha chiuso i confini per idi svago, dunque, apre una nuova frontiera del “turismo sanitario”. Con numerosi dubbi. “La possibilità di fareper potersi vaccinare all’estero è un argomento estremamente delicato“, ha avvertito Asso, sottolineando che “tutto ciò che va al di fuori” dei motivi canonici di svago “deve essere esplorato e soprattutto normato”. Iinper il: 6 diversiL’Eurasian Travel, tradizionalmente operante nel settore deiine Cina, ...

