Vacanze di Pasqua | perché all' estero sì e in Italia no

(Di lunedì 29 marzo 2021) Chi vive a Frosinone, nel Lazio, se vuole può mettere in conto una vacanza a Barcellona per il week end diin arrivo. Potrà prendere la macchina, uscire fuori dal Comune, parcheggiare all’aeroporto di Fiumicino e imbarcarsi su un aereo. E ritrovarsi qualche ora dopo a passeggiare sulla popolarissima spiaggia di Barceloneta. Quella che non può organizzare, invece, è una passeggiata sul lungomare di Napoli. È lana in zona rossa, quella dei viaggi all’sì (quasi dappertutto) e però anche quella del divieto di uscire di casa se non per motivi d’urgenza, tra i quali non rientra ovviamente la scampagnata fuori porta (uniche eccezioni le seconde case e le visite contingentate in casa di amici e parenti). Il Governo si divide tra aperturisti - leggere la Lega di Matteo Salvini, ma anche Fratelli ...

I viaggi all'estero per turismo sono consentiti. E non solo in vista delledi. Ma qual è davvero la situazione? Vi spieghiamo dove possono andare gli italiani in Europa e nel mondo e le regole da rispettare al rientro dalle. E vi diamo anche alcuni ...Siamo soddisfatti di poter tornare ad accogliere i nostri piccoli già prima delledi, anche se solo per due giorni. Ogni occasione di socialità e di relazione con i pari, le educatrici ...Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Le ultime decisioni di bloccare tutto non ci aiutano, soprattutto considerando che per Pasqua si può andare all'estero per le vacanze ma non ci si può spostare tra Regio ...Sul tavolo il nuovo provvedimento per il contenimento dei contagi e l’accelerazione della campagna vaccinale, dopo le critiche del premier ai governatori per la scarsa copertura di over-80 e persone f ...