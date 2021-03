Vacanze all’estero a Pasqua | Meloni | “E’ inaccettabile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con tutta Italia in zona rossa, “perè vietato spostarti tra regioni in Italia, ma puoi andare in vacanza. Non mi posso muovere fuori dal mio Comune ma posso volare alle Canarie. È”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia ricordando che “mentre nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia il governo continua a navigare a vista e impedisce agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva. Con paradossi clamorosi denunciati da Federalberghi e che finiscono per avvantaggiare i nostri competitori”., quindi, “chiede al governo Draghi di segnare una netta discontinuità con Conte: basta con i lockdown, le chiusure generalizzate e misure contrarie al buon senso”. ...