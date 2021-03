Usa | lanciate le Nike “Satan Shoes” con una croce al contrario e sangue umano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 marzo 2021) New York, 29 mr – Cercare l’originalità a tutti i costi, ne sa qualcosa lache suo malgrado è artefice delle “”, scarpe concepite in tandem da un rapper e un collettivo di … artisti. Le” Il rapper Lil Nas X ha lanciato il suo ultimo pezzo con un video corredato di polemiche dato che si è presentato nel ruolo del Diavolo. Come se ciò non bastasse ha lanciato lescarpe create in collaborazione con il collettivo artistico MSCHF.rovesciata eLe “, scarpe di “a”, sono la pregiata “opera” del collettivo newyorchese MSCHF, precedentemente noto per leAir ...