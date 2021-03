Usa | funzionario mostra le cicatrici di guerra durante il consiglio | “sono abbastanza patriota?”| VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021) Stanco di rispondere sempre alle stesse domande, ilLee Wong ha deciso di compiere un gesto plateale e affermare così dil fronte a tutti definitivamente di essere americano. Lee Wong, infatti, è arrivato negli Stati Uniti oltre 50 anni fa, da allora deve rispondere sempre allo stesso quesito: “Sei americano?”. Ora che ha 69 anni ed è unnello stato dell’Ohio, stufo delle persone che mettono in dubbio il suo patriottismo perché di origine asiatica, scopre il pettouna riunione.ledelle ferite subite mentre era nell’esercito degli Stati Uniti: “Le persone mi chiedono del patriottismo, mi dicono che non sembro americano. Non vanno oltre questo viso. Vogliovi qualcosa: non voglio vivere con la paura, intimidazioni, insulti. Questo ...

Advertising

Albertine2412 : @diceNiNi @Nmarru E la regola quale sarebbe? Rifiutare il vaccino se te lo offre un funzionario compiacente? Non c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa funzionario

TPI

... ha annunciato l'uscita del prossimo rapporto del governosugli UFO e a suo dire ci saranno rivelazioni importanti sull'esistenza degli oggetti volanti non identificati. L'altodell'...Una comunità in Pennsylvania potrebbe essere diventata il primo gruppo negli Stati Uniti a ottenere l' : lo sostiene unsanitario locale. L'amministratore di un centro medico nel cuore del New Holland Borough della contea di Lancaster, noto per le sue comunità Amish e Mennonite, stima che fino al 90% delle ...Possibile meeting tra Usa, Giappone e Corea del Sud. Ma potrebbero esserci degli intoppi, vediamo insieme la situazione. Periodico Daily ...Una comunità Amish in Pennsylvania potrebbe essere diventata il primo gruppo negli Stati Uniti a ottenere l'immunità di gregge: lo sostiene un funzionario ...