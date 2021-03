Usa | ' Capitan Mutanda' ritirato dalle librerie perché ' perpetua razzismo passivo'

Advertising

BorromeoAndrea : Ora il mondo è un posto migliore. - wrwolves : Ed ecco a voi Capitan America NERO ?? Gli USA, popolo bastardo per definizione??, mostra chi comanda dopo l'elezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Capitan

TGCOM

Uno dei libri illustrati della serie 'Mutanda' è stato ritirato dal commercio per decisione della casa editrice Scholastic perché 'perpetua il razzismo passivo'. Il graphic novel incriminato è 'The Adventures of Ook and Gluk', del ...... un fallo in palleggio fischiato aMorolli fa tornare in parità le due squadre (24 - 24). ... Questo sitoAkismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati . Seguici ...Uno dei libri illustrati della serie "Capitan Mutanda" è stato ritirato dal commercio per decisione della casa editrice Scholastic perché "perpetua il razzismo passivo". Il graphic novel incriminato è ...Uno dei libri illustrati della serie "Capitan Mutanda" è stato ritirato dal commercio per decisione della casa editrice Scholastic perché "perpetua il razzismo passivo". Il graphic novel incriminato è ...