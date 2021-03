Usa attaccano il rapporto Oms sul virus: “La Cina ha aiutato a scrivere il dossier. Preoccupati sul metodo” (Di lunedì 29 marzo 2021) La missione si è svolta a febbraio in Cina, tra i sospetti di mancato accesso ai dati e la riluttanza di Pechino a concedere agli scienziati i visti necessari per entrare nel Paese. Ma la missione non ha chiarito una volta per tutte i dubbi cruciali che riguardano l’origine della diffusione della pandemia mondiale di coronavirus. E ora arriva la sintesi di quell’esperienza di – tentata – indagine, ovvero il rapporto degli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità, di cui l’Afp ha preso visione, e che domani sarà pubblicato. dossier in cui viene ribadito che la fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è “estremamente improbabile” e che la sua trasmissione all’uomo da un animale intermediario è un’ipotesi da “probabile a molto probabile”. Ma gli Stati Uniti restano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) La missione si è svolta a febbraio in, tra i sospetti di mancato accesso ai dati e la riluttanza di Pechino a concedere agli scienziati i visti necessari per entrare nel Paese. Ma la missione non ha chiarito una volta per tutte i dubbi cruciali che riguardano l’origine della diffusione della pandemia mondiale di corona. E ora arriva la sintesi di quell’esperienza di – tentata – indagine, ovvero ildegli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità, di cui l’Afp ha preso visione, e che domani sarà pubblicato.in cui viene ribadito che la fuoriuscita deldel Covid-19 in un incidente di laboratorio è “estremamente improbabile” e che la sua trasmissione all’uomo da un animale intermediario è un’ipotesi da “probabile a molto probabile”. Ma gli Stati Uniti restano ...

