UOMINI E DONNE oggi | 29 marzo | Giacomo confuso tra Carolina e Martina

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimana con, scopriamo cosa è successo(29). Si parte da dove eravamo rimasti lo scorso venerdì, ovvero da un discorso tra. Quest’ultima crede di essere un passo indietro nella conoscenza con il tronista, ma lui le fa capire che è solo questione di tempo., inoltre, confessa di vivere un momento di difficoltà, perché non gli è mai capitato di conoscere più persone contemporaneamente, per questo vuole viversi il percorso per rendersi conto di tutto. Vediamo l’esterna connella quale lei gli dedica un balletto, essendo appassionata di ballo. Poi parlano della loro conoscenza e delle rispettive vicende pregresse al programma. Una volta finita,dichiara di aver ...