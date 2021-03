Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli Escono Insieme! (Di lunedì 29 marzo 2021) Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono rivisti. Che tra i due sia riscoppiata la passione? Scopriamolo Insieme! Clamorose le Anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne che hanno visto Gemma Galgani prendere una decisione inaspettata e fare un salto indietro nel tempo. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, la dama torinese si sarebbe vista con il bel marinaio Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come “Sirius”. Il cavaliere ventisettenne è approdato nello studio televisivo di Maria De Filippi qualche mese fa, con l’intento dichiarato di corteggiare ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 29 marzo 2021) Ledelle nuove puntate dirivelano chesi sono rivisti. Che tra i due sia riscoppiata la passione? ScopriamoloClamorose ledelle ultime registrazioni diche hanno vistoprendere una decisione inaspettata e fare un salto indietro nel tempo. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, la dama torinese si sarebbe vista con il bel marinaio, meglio conosciuto come “Sirius”. Il cavaliere ventisettenne è approdato nello studio televisivo di Maria De Filippi qualche mese fa, con l’intento dichiarato di corteggiare ...

