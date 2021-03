Uomini e donne anticipazioni | GEMMA e NICOLA si rivedono ma…

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nelle prossime puntate diassisteremo a un clamoroso e inaspettato “ritorno di fiamma”. A quanto pareavrebbe deciso di tornare a frequentareVivarelli, che rientrato in trasmissione aveva rivelato di essere rimasto in buoni rapporti con la dama piemontese. La donna però ci terrà a precisare di non voler riallacciare una storia d’amore con il cavaliere ma di averlo rivisto solamente per passare dei momenti piacevoli insieme in nome dei vecchi tempi. Perperò la puntata riserverà anche una grossa delusione, che come vedremo influirà molto sul morale della dama. La Galgani è infatti uscita nei giorni scorsi anche con Roberto, con il quale affermerà di essersi trovato molto bene e di voler approfondire la frequentazione. Peccato che l’uomo non sarà dello stesso parere, ...