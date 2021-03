Uomini e Donne, anticipazioni 29 marzo: Gemma Galgani torna ad uscire con Nicola Vivarelli, ma vede anche Roberto. Tina Cipollari la attacca con una clamorosa rivelazione (Di lunedì 29 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 29 marzo: la settimana scorsa si era conclusa con le vicende di Gemma Galgani per il Trono Over e quelle Giacomo Czerny per il Trono Classico. Oggi si tornerà a parlare di Gemma, per cui ci sarà un colpo di scena. Tra i protagonisti della prima puntata settimanale ci saranno anche Massimiliano e Samantha per i “giovani” e Luca ed Alessandro tra quelli più grandi. Uomini e Donne, anticipazioni 29 marzo: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli tornano a vedersi, ma … c’è anche Roberto Ebbene sì! La storica dama di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 marzo 2021)29: la settimana scorsa si era conclusa con le vicende diper il Trono Over e quelle Giacomo Czerny per il Trono Classico. Oggi si tornerà a parlare di, per cui ci sarà un colpo di scena. Tra i protagonisti della prima puntata settimanale ci sarannoMassimiliano e Samantha per i “giovani” e Luca ed Alessandro tra quelli più grandi.29no arsi, ma … c’èEbbene sì! La storica dama di ...

