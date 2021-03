Under 21, Italia - Slovenia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Maribor , 29 marzo 2021 - Vincere per accedere ai quarti di finale degli Europei . La Nazione Under 21 è con le spalle al muro: per assicurarsi il passaggio del turno, la truppa guidata da Paolo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Maribor , 29 marzo 2021 - Vincere per accedere ai quarti di finale degli Europei . La Nazione21 è con le spalle al muro: per assicurarsi il passaggio del turno, la truppa guidata da Paolo ...

Advertising

infoitsport : Under 21, Italia-Slovenia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - infoitsport : Calcio, Europei Under 21: Italia, match decisivo con i padroni di casa della Slovenia. Una vittoria per andare ai q… - infoitsport : Italia Under 21, Nicolato: «Non siamo antisportivi. Sulla Slovenia…» - sportli26181512 : Europei U21, per l'Italia con la Slovenia servono solo i 3 punti: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'Under 21 di Nicolato, d… - calcioepepe : CM Scommesse: Euro Under 21, avanti Italia e Spagna. L'ambo da 19,3 volte la posta! -