Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita indaga su Ramon

Tanti i colpi di scena che attendono le nuove puntate di Una Vita in onda attualmente in Spagna. A breve calerà il sipario su questa intrigante soap opera, ma intanto per Lolita, Ramon, Rosina, Liberto e alcuni nuovi personaggi, la situazione continua ad essere sempre più ingarbugliata. Dopo la morte del marito Antonito, Lolita si ritroverà a prendersi cura dell'intrattabile Ramon, inoltre, la donna conoscerà un uomo nuovo, Fidel, e con esso sboccerà un certo legame. E mentre Felipe finirà per scontrarsi con la sua amata Dori, per i Quesada la situazione non sarà delle migliori visto che molti paesani ce l'avranno con loro.

anticipazioni spagnole Una Vita, Acacias contro Aurelio e Genoveva

A Calle Acacias è ormai scoppiata una sorta di guerra contro i ...

