Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva annuncia la sua gravidanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Ad Una Vita, Genoveva, nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna nei prossimi giorni, farà un annuncio inaspettato, mentre continueranno i disordini nel quartiere a causa dei laboratori Quesada, con Aurelio e la Salmeron sempre più vicini al loro ambizioso obiettivo. Intanto, le anticipazioni spagnolerivelano che il gruppo di vicini che si oppongono alle attività dell'uomo, si dividerà al suo interno con David che solleciterà tutti a continuare la lotta contro i Quesada e i loro laboratori, mentre Ramon si interrogherà sulle sue ragioni, in quanto non vuole che il caos regni di nuovo nel quartiere. Intanto, dopo aver verificato che la formula del gas funzioni, Aurelio rilascerà Rodrigo, che tornerà ad Acacias pronto a riconquistare l'amore di Valeria. In seguito, Felipe scoprirà che Dori gli sta ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Ad Una, nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna nei prossimi giorni, farà un annuncio inaspettato, mentre continueranno i disordini nel quartiere a causa dei laboratori Quesada, con Aurelio e la Salmeron sempre più vicini al loro ambizioso obiettivo. Intanto, lerivelano che il gruppo di vicini che si oppongono alle attività dell'uomo, si dividerà al suo interno con David che solleciterà tutti a continuare la lotta contro i Quesada e i loro laboratori, mentre Ramon si interrogherà sulle sue ragioni, in quanto non vuole che il caos regni di nuovo nel quartiere. Intanto, dopo aver verificato che la formula del gas funzioni, Aurelio rilascerà Rodrigo, che tornerà ad Acacias pronto a riconquistare l'amore di Valeria. In seguito, Felipe scoprirà che Dori gli sta ...

