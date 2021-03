Una Vita, anticipazioni oggi 29 marzo: Santiago nei guai (Di lunedì 29 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 29 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Santiago torna alla pensione dove vive con Marcia. L’uomo è ferito. Cos’è successo? Chi l’ha aggredito? E perché? Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante inVita Rosina al suo salotto letterario, ma l’intervento della donna annoia molto i presenti. Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo e decide di partecipare alla festa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021)“Una”, puntata del 292021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?torna alla pensione dove vive con Marcia. L’uomo è ferito. Cos’è successo? Chi l’ha aggredito? E perché? Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante inRosina al suo salotto letterario, ma l’intervento della donna annoia molto i presenti. Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo e decide di partecipare alla festa Articolo completo: dal blog SoloDonna

