Una vita anticipazioni: Margarita vuole avvelenare Bellita? Strana sostanza nella tazza (Di lunedì 29 marzo 2021) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 30 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell'episodio 1145. Domani in onda su Canale 5 alle 14,10 la seconda parte di questo episodio della soap spagnola. Avrete visto che Genoveva ha fatto arrestare Cristobal liberandosi finalmente dal suo nemico…Ma c'è ancora Ursula. Felipe comunque ha deciso di credere alla sua fidanza per cui, almeno per il momento, la Dicenta non dovrebbe essere un grosso problema. Ma c'è anche un'altra story line che forse stiamo sottovalutando e che dovrebbe invece essere presa in considerazione. E parliamo di Margarita che probabilmente sta ingannando Bellita, pronta ancora a vendicarsi di lei per tutto quello che è successo quando erano molto giovani. Ma come lo farà?

