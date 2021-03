UNA VITA, anticipazioni dal 5 al 10 aprile 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 5 a sabato 10 aprile 2021: Jacinto incalza Cesareo e la basca perché gli confessino di avere una storia, infastidendoli alquanto. Ursula rivela a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias tramite Andrade e gli propone di unirsi a lei contro la donna. Per compensare Maite delle lezioni, Camino decide di posare per lei senza vestiti. Al ritorno dal trionfale ricevimento a palazzo, Genoveva dice a Felipe che crede di essere incinta. Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva per eVITAre uno scandalo. Camino ha la testa fra le nuvole ed Emilio sospetta che sia innamorata. La ragazza va ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 29 marzo 2021)e trame settimanali telenovela Unada lunedì 5 a sabato 10: Jacinto incalza Cesareo e la basca perché gli confessino di avere una storia, infastidendoli alquanto. Ursula rivela a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias tramite Andrade e gli propone di unirsi a lei contro la donna. Per compensare Maite delle lezioni, Camino decide di posare per lei senza vestiti. Al ritorno dal trionfale ricevimento a palazzo, Genoveva dice a Felipe che crede di essere incinta. Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva per ere uno scandalo. Camino ha la testa fra le nuvole ed Emilio sospetta che sia innamorata. La ragazza va ...

