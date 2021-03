Una Vita, anticipazioni 30 marzo: una dura reazione (Di lunedì 29 marzo 2021) Una Vita terrà il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso per quanto concerne il destino di Santiago che ha fatto ritorno alla pensione in cattivo stato dopo aver subito un pestaggio. Le anticipazioni della soap opera iberica di martedì 30 marzo rivelano che Marcia sarà sotto shock e temerà davvero per la Vita del marito. Tuttavia, l'uomo si riprenderà e la brasiliana vorrà sapere chi lo abbia ridotto in quello stato. A quel punto, Santiago confesserà alla moglie di aver litigato pesantemente con un garzone al mercato. In seguito, Cesáreo avrà un confronto con il Becerra e lo solleciterà a stare alla larga da «Il Guanto», un tipo con cui nei giorni precedenti lo ha visto parlare. Santiago, però, avrà una durissima e inaspettata reazione. Intanto, all'atelier di Maite accadrà qualcosa di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Unaterrà il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso per quanto concerne il destino di Santiago che ha fatto ritorno alla pensione in cattivo stato dopo aver subito un pestaggio. Ledella soap opera iberica di martedì 30rivelano che Marcia sarà sotto shock e temerà davvero per ladel marito. Tuttavia, l'uomo si riprenderà e la brasiliana vorrà sapere chi lo abbia ridotto in quello stato. A quel punto, Santiago confesserà alla moglie di aver litigato pesantemente con un garzone al mercato. In seguito, Cesáreo avrà un confronto con il Becerra e lo solleciterà a stare alla larga da «Il Guanto», un tipo con cui nei giorni precedenti lo ha visto parlare. Santiago, però, avrà una durissima e inaspettata. Intanto, all'atelier di Maite accadrà qualcosa di ...

