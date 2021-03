Una Vita, anticipazioni 30 marzo: Cesareo ha dei sospetti su Santiago (Di lunedì 29 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 30 marzo: nella puntata di oggi vedremo che Santiago tornerà da Marcia gravemente ferito. E domani cosa succederà? Scopriamolo insieme! Santiago racconta a Marcia le circostanze del suo ferimento Tornato alla pensione, Santiago racconta a Marcia perché e dove è stato ferito: si trovava al mercato e ha avuto una lite con un garzone, avendo la peggio. Sarà la verità? Cesareo dà un prezioso consiglio a Santiago, ma lui … Visto quanto è accaduto, Cesareo consiglia a Santiago di stare alla larga da un losco soggetto detto “Il Guanto”. Becerra, però, non accetta e il vigilante sospetterà che il marito di Marcia sia invischiato in affari illeciti. Marcia riceve una busta misteriosa per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 marzo 2021) Una30: nella puntata di oggi vedremo chetornerà da Marcia gravemente ferito. E domani cosa succederà? Scopriamolo insieme!racconta a Marcia le circostanze del suo ferimento Tornato alla pensione,racconta a Marcia perché e dove è stato ferito: si trovava al mercato e ha avuto una lite con un garzone, avendo la peggio. Sarà la verità?dà un prezioso consiglio a, ma lui … Visto quanto è accaduto,consiglia adi stare alla larga da un losco soggetto detto “Il Guanto”. Becerra, però, non accetta e il vigilante sospetterà che il marito di Marcia sia invischiato in affari illeciti. Marcia riceve una busta misteriosa per ...

