Una vita, anticipazioni 29 marzo: Margarita finge con Bellita? (Di lunedì 29 marzo 2021) Margarita potrebbe non essere del tutto sincera con Bellita a Una vita. Le anticipazioni della puntata in onda oggi 29 marzo, rivelano che la donna andrà a fare visita alla cantante e di nascosto le verserà una misteriosa polvere nel tè. Nel frattempo, Servante dopo essere stato rimproverato da Fabiana, inviterà Rosina al suo salotto, ma tutti i presenti si annoieranno. Infine, Arantxa accetterà il corteggiamento di Cesareo e Santiago farà preoccupare Marcia. Una vita oggi 29 marzo: Aranxta accetta il corteggiamento di Cesareo Servante ha inaugurato il suo salotto letterario chiamato Salon Servanteu e tutti coloro che hanno partecipato, lo hanno apprezzato molto al punto tale che Rosina ne sarà molto incuriosita e chiederà all'uomo di prenderne parte. Servante, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021)potrebbe non essere del tutto sincera cona Una. Ledella puntata in onda oggi 29, rivelano che la donna andrà a fare visita alla cantante e di nascosto le verserà una misteriosa polvere nel tè. Nel frattempo, Servante dopo essere stato rimproverato da Fabiana, inviterà Rosina al suo salotto, ma tutti i presenti si annoieranno. Infine, Arantxa accetterà il corteggiamento di Cesareo e Santiago farà preoccupare Marcia. Unaoggi 29: Aranxta accetta il corteggiamento di Cesareo Servante ha inaugurato il suo salotto letterario chiamato Salon Servanteu e tutti coloro che hanno partecipato, lo hanno apprezzato molto al punto tale che Rosina ne sarà molto incuriosita e chiederà all'uomo di prenderne parte. Servante, ...

