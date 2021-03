Una trombosi “profonda ed estesa” ha ucciso Cinzia, aveva solo 46 anni (Di lunedì 29 marzo 2021) Una donna di soli 46 anni deceduta a dieci giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. In corso gli accertamenti per capire le cause della morte. Cinzia Pennino non ce l’ha fatta. Ad una settimana da Pasqua e a dieci giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’insegnante palermitana se ne è andata. Cinzia aveva solo 46 anni e, a detta dei familiari, non aveva patologie pregresse. La donna – spiega il Giornale di Sicilia – dopo aver accusato un malore, era stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla. Ma le condizioni della docente erano ben presto peggiorate tanto da rendere necessario il trasferimento al Policlinico. I medici hanno reso noto di aver trovato la paziente in condizioni già molto critiche, con una ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Una donna di soli 46deceduta a dieci giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. In corso gli accertamenti per capire le cause della morte.Pennino non ce l’ha fatta. Ad una settimana da Pasqua e a dieci giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’insegnante palermitana se ne è andata.46e, a detta dei familiari, nonpatologie pregresse. La donna – spiega il Giornale di Sicilia – dopo aver accusato un malore, era stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla. Ma le condizioni della docente erano ben presto peggiorate tanto da rendere necessario il trasferimento al Policlinico. I medici hanno reso noto di aver trovato la paziente in condizioni già molto critiche, con una ...

