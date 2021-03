Una cosmologia di nuovi mostri (Di martedì 30 marzo 2021) Mónica Ojeda, ecuadoriana poco più che trentenne ormai trapiantata a Madrid, è un nome nuovo per i lettori italiani ma già notissimo a quelli di lingua spagnola, e fa parte della straordinaria fioritura di giovani scrittrici latinoamericane che, pur con voci e registri differenti, hanno scelto di collocarsi nell’ambito del perturbante e del bizzarro, interrogando la violenza di un intero continente e le inquietudini della contemporaneità, senza però dimenticare le scritture femminili che le hanno precedute e che oggi vengono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 30 marzo 2021) Mónica Ojeda, ecuadoriana poco più che trentenne ormai trapiantata a Madrid, è un nome nuovo per i lettori italiani ma già notissimo a quelli di lingua spagnola, e fa parte della straordinaria fioritura di giovani scrittrici latinoamericane che, pur con voci e registri differenti, hanno scelto di collocarsi nell’ambito del perturbante e del bizzarro, interrogando la violenza di un intero continente e le inquietudini della contemporaneità, senza però dimenticare le scritture femminili che le hanno precedute e che oggi vengono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mrs_plastic_bag : mi sentivo in colpa per non aver studiato quindi mi sono messa a guardare le lezioni di cosmologia come fossero una… - UniVersoMessina : La #materiaoscura è sempre stata un tema caldo nel mondo dell’astrofisica. Dopo anni di esperimenti, ancora la sua… - noth2loos : RT @furio_honsell: Nella poesia di #Dante anche il rigore dell'immaginazione matematica espressa con metafore quali la crescita esponenzial… - marckuck : RT @furio_honsell: Nella poesia di #Dante anche il rigore dell'immaginazione matematica espressa con metafore quali la crescita esponenzial… - furio_honsell : Nella poesia di #Dante anche il rigore dell'immaginazione matematica espressa con metafore quali la crescita espone… -