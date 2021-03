Un Posto al Sole | trama 29 marzo 2021 | la strana alleanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimana Unalcon la puntata di oggi 29ricca di colpi di scena e di novità che potrebbero non essere ben accolte da alcuni protagonisti della soap napolenata. La paura di Filippo Dopo aver letto le anticipazioni Unalecco che una nuova settimana è pronta a portarci per mano, tra le avventure dei nostri protagonisti. Dove eravamo rimasti? Un duro colpo per Filippo Sartori che, dopo aver ritrovato l'armonia con Serena e Irene, si trova a fare i conti con qualcosa di inspiegabile. Quei male alla testa che sono stati trascurati per lungo tempo adesso sono diventati un nemico da combattere. Serena e Filippo decidono di rivolgersi al Professor Volpicelli e le analisi non rivelano nulla di buono. Nella puntata Unal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... " - l'analisi di Bavagnoli sulla prestazione - "ce la siamo complicata danella seconda parte ... un confronto decisivo in ottica quarto, dato che le due formazioni distano cinque punti in ...Gemelli Gemelli: in questa settimana ti trovi al terzoin classifica. Io credo che tu abbia ...e Venere favorevoli: aiuterà. Cancro Cancro: c'è qualcosa che non va nelle relazioni di lunga ...Donne, di nuovo si parla delle posizioni di comando occupate in prevalenza dagli uomini, un sondaggio conferma che interessa poco.E alla fine il tanto atteso ritorno di Fernando Alonso è diventato realtà. Realtà non troppo sfavillante, perché l’Alpine di cui dispone, come tutti sanno, al momento non è una monoposto al top, ma il ...