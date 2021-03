Un posto al sole, anticipazioni 30 marzo: una sconvolgente verità (Di lunedì 29 marzo 2021) Ad Un posto al sole non smetterà di tenere banco la storyline incentrata su Filippo e sui suoi problemi di salute, come raccontano le anticipazioni riguardanti l'episodio che andrà in onda martedì 30 marzo. In particolare, l'uomo, a seguito di frequenti emicranie e di uno svenimento, è stato ricoverato in ospedale dove il professor Volpicelli lo ha sottoposto a molti esami approfonditi per scoprire la causa dei suoi malesseri. Il medico ha diagnosticato a Filippo una patologia congenita al cervello che potrebbe causargli addirittura la morte qualora non venisse curata tempestivamente e gli ha prospettato di versi approcci terapeutici che l'uomo ha deciso di valutare con calma. Intanto, il figlio di Roberto, dopo essere stato dimesso ed aver fatto ritorno a Palazzo Palladini, dove tutti lo hanno ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Ad Unalnon smetterà di tenere banco la storyline incentrata su Filippo e sui suoi problemi di salute, come raccontano leriguardanti l'episodio che andrà in onda martedì 30. In particolare, l'uomo, a seguito di frequenti emicranie e di uno svenimento, è stato ricoverato in ospedale dove il professor Volpicelli lo ha sottoa molti esami approfonditi per scoprire la causa dei suoi malesseri. Il medico ha diagnosticato a Filippo una patologia congenita al cervello che potrebbe causargli addirittura la morte qualora non venisse curata tempestivamente e gli ha prospettato di versi approcci terapeutici che l'uomo ha deciso di valutare con calma. Intanto, il figlio di Roberto, dopo essere stato dimesso ed aver fatto ritorno a Palazzo Palladini, dove tutti lo hanno ...

