Un posto al sole anticipazioni 30 marzo 2021: Filippo e Serena partono per Milano

Un posto al sole torna domani su Rai3, martedì 30 marzo 2021, alle 20:45 con una nuova puntata e le anticipazioni trovano Serena in partenza per Milano con Filippo.

Dalle anticipazioni sappiamo che Serena, dopo le pessime notizie ricevute sulla salute di Filippo, decide di aggrapparsi insieme a lui a quell'ultimo filo di speranza. Il Sartori infatti le racconta ogni cosa e lei, pur facendo fatica a contenere l'emozione, lo sostiene spingendolo a partire per Milano. Naturalmente sarà al suo fianco per affrontare insieme i ...

