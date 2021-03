Un Posto al Sole, anticipazioni 29 marzo – 2 aprile: Filippo parte per Milano con Serena per un secondo consulto medico (Di lunedì 29 marzo 2021) Filippo e Serena - UPAS Toccata e fuga a Milano ad Un Posto al Sole per Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena Cirillo (Miriam Candurro). Per via del suo improvviso malessere, il figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà infatti allontanarsi da Napoli per fare delle ulteriori verifiche e porterà via con sé, in direzione del capoluogo lombardo, anche la moglie. La piccola Irene verrà invece affidata alle cure di Giulia (Marina Tagliaferri), dove potrà stare anche in compagnia dell’amichetta Bianca (Sofia Piccirillo). Non è detto però che questo consulto porti delle buone notizie. Ecco le anticipazioni da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile 2021. Un Posto al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021)- UPAS Toccata e fuga aad UnalperSartori (Michelangelo Tommaso) eCirillo (Miriam Candurro). Per via del suo improvviso malessere, il figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà infatti allontanarsi da Napoli per fare delle ulteriori verifiche e porterà via con sé, in direzione del capoluogo lombardo, anche la moglie. La piccola Irene verrà invece affidata alle cure di Giulia (Marina Tagliaferri), dove potrà stare anche in compagnia dell’amichetta Bianca (Sofia Piccirillo). Non è detto però che questoporti delle buone notizie. Ecco leda lunedì 29a venerdì 22021. Unal ...

