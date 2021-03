Un dispositivo per scoprire chi corre più rischi con il Covid: ricerca della Scuola di medicina della Federico II (Di lunedì 29 marzo 2021) Un dispositivo in grado di predire, con accuratezza, quali sono i pazienti che vanno incontro a rischi maggiori per l’infezione da Covid. Lo stanno sviluppando i ricercatori della Scuola di medicina della Federico II di Napoli. Lo strumento è stato ideato sulla scorta dell’esperienza accumulata nel settore dei dispositivi e delle ricerche sulla mortalità dei pazienti Covid con altre patologie: il diabete, l’obesità o l’ipertensione, ad esempio. La presenza di una di queste comorbidità aumenta di oltre due volte il rischio di morte. I ricercatori della Scuola presieduta dalla professoressa Maria ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Unin grado di predire, con accuratezza, quali sono i pazienti che vanno incontro amaggiori per l’infezione da. Lo stanno sviluppando itoridiII di Napoli. Lo strumento è stato ideato sulla scorta dell’esperienza accumulata nel settore dei dispositivi e delle ricerche sulla mortalità dei pazienticon altre patologie: il diabete, l’obesità o l’ipertensione, ad esempio. La presenza di una di queste comorbidità aumenta di oltre due volte ilo di morte. Itoripresieduta dalla professoressa Maria ...

Advertising

ComuneMI : Sono 6 gli Enti del nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare di #MilanoAiuta che avranno a disposizione 960mila euro p… - blackeyes972 : Icecream PDF Editor gratuito per Windows Il PDF è senza dubbio il formato di documento più popolare al giorno d'og… - anteprima24 : ** #Covid, a ##Napoli un dispositivo per scoprire chi è più a rischio: lo studio della Federico II **… - mourad93024203 : date un occhiata da non perdere ottimo dispositivo prezzo qualita.discrizione del prodottoNuova Console di gioco po… - big_chiara : RT @spiderdanpo: Secondo voi un iPad con penna o tastiera può sostituire un PC? I portatili sembrano costare di più di un iPad ed ho bisogn… -